Большунов рассказал, что у него была уверенность в победе в скиатлоне на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов был уверен в том, что он может победить в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В воскресенье Большунов занял первое место в скиатлоне. Вторым стал россиянин Денис Спицов, третьим финишировал финн Ийво Нисканен.

"Это нереальные эмоции, последний круг я бежал, и наворачивались слезы: вот оно, олимпийское золото, оно здесь, - сказал Большунов. - В нужный момент, в нужный час я забираю то, ради чего тренируются все спортсмены мира годами. Хочу сказать большое спасибо Пекину и Китаю за то, что именно здесь я стал олимпийским чемпионом".

"Уверенность была в том, что я могу выиграть. Хотя три-четыре дня назад я сделал здесь интервальную работу и когда ускорялся, то плакал оттого, что моя готовность была ниже тренировочной. Я понимал, что организм не давал ускориться, я даже не доделал работу и уехал домой. Видимо, нужно было так, чтобы идеальное состояние было сегодня", - добавил Большунов.

Большунов упал при прохождении одного из спусков на первом круге дистанции, но сумел быстро подняться и не отстал от общей группы. "Победа с виду выглядела легко, но стать олимпийским чемпионом не так просто: на пути к этому приходилось пережить многое, - отметил он. - Без падения не станешь олимпийским чемпионом, так что это падение, можно сказать, было запланированным".

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.