Конькобежец Трофимов заявил, что показал свой максимум на дистанции 5 000 м

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Сергей Трофимов доволен своим результатом на дистанции 5 000 м на Олимпиаде и считает его своим максимумом на текущий момент. Об этом он рассказал журналистам.

Трофимов с результатом 6 минут 10,27 секунды стал четвертым. Золото с результатом 6.08,84 завоевал швед Нильс ван дер Пул. Он установил олимпийский рекорд на этой дистанции.

"По своему результату хочу сказать, что я сегодня выдал все, что мог, сегодня был мой максимум. Получилось чуть-чуть превзойти самого себя. Я сегодня доволен результатом. Когда после финиша увидел десятые секунды, подумал: ничего себе", - сказал Трофимов.

Он добавил, что уже накануне на тренировке чувствовал себя оптимально. "Вчера было такое ощущение на льду: у меня коньки были как одно целое с ногами. Сегодня похожее чувство", - пояснил спортсмен.