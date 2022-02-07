Флешмобы, эстафеты, петиции. Как поддерживают олимпийцев в России

"До Олимпийских зимних игр в Пекине был непростой путь, мы прошли его вместе единой командой. Каждый из вас уже победитель, вы настоящие герои, представляющие на Олимпийских играх великую страну. До исполнения заветной мечты остался самый важный шаг, и в этот момент очень важна поддержка - товарищей по команде, друзей, всех жителей России", — сказал Матыцин.

Российские болельщики традиционно обеспечивают яркую и мощную поддержку спортсменам своей страны на олимпийских трибунах, однако в непростые ковидные времена эта традиция прервалась. В Китай, как и в прошлом году в Японию, иностранные болельщики не допускаются. Поэтому еще более важное значение приобрела связь со сборной через социальные сети.

Россияне записывают приветствия, напутствия, устраивают зрелищные акции, обеспечивая спортсменам вполне осязаемый поток любви и восхищения. Чтобы поддержать народное движение, Министерство спорта РФ и АНО "Национальные приоритеты" запустили конкурс общественных проектов и инициатив в поддержку олимпийцев "Верим в Россию — вместе мы сила!".

Ассоциация студенческих спортивных клубов провела акцию в TikTok: студенты через всю страну передали огонек любви и поддержки олимпийцам. В акции приняла участие двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права предложили вместе исполнить песню "Все будет следж-хоккей", специально написанную в поддержку олимпийской и паралимпийской сборных России. Видеоролики с поддержкой олимпийцев также размещают на своих страницах в социальных сетях команды школьных спортивных клубов и лиг, входящих во Всероссийскую федерацию школьного спорта.



Федеральный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" предложил записывать для олимпийцев видеоролики с зарядкой или тренировкой.