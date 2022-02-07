Флешмобы, эстафеты, петиции. Как поддерживают олимпийцев в России

Россию на Олимпиаде в Пекине представят 214 спортсменов. Перед открытием Игр о важности поддержки спортсменов гражданами страны напомнил министр спорта Олег Матыцин.
"До Олимпийских зимних игр в Пекине был непростой путь, мы прошли его вместе единой командой. Каждый из вас уже победитель, вы настоящие герои, представляющие на Олимпийских играх великую страну. До исполнения заветной мечты остался самый важный шаг, и в этот момент очень важна поддержка - товарищей по команде, друзей, всех жителей России", — сказал Матыцин.
Российские болельщики традиционно обеспечивают яркую и мощную поддержку спортсменам своей страны на олимпийских трибунах, однако в непростые ковидные времена эта традиция прервалась. В Китай, как и в прошлом году в Японию, иностранные болельщики не допускаются. Поэтому еще более важное значение приобрела связь со сборной через социальные сети.
Россияне записывают приветствия, напутствия, устраивают зрелищные акции, обеспечивая спортсменам вполне осязаемый поток любви и восхищения. Чтобы поддержать народное движение, Министерство спорта РФ и АНО "Национальные приоритеты" запустили конкурс общественных проектов и инициатив в поддержку олимпийцев "Верим в Россию — вместе мы сила!".
Ассоциация студенческих спортивных клубов провела акцию в TikTok: студенты через всю страну передали огонек любви и поддержки олимпийцам. В акции приняла участие двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права предложили вместе исполнить песню "Все будет следж-хоккей", специально написанную в поддержку олимпийской и паралимпийской сборных России. Видеоролики с поддержкой олимпийцев также размещают на своих страницах в социальных сетях команды школьных спортивных клубов и лиг, входящих во Всероссийскую федерацию школьного спорта.
Федеральный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" предложил записывать для олимпийцев видеоролики с зарядкой или тренировкой.
В Республике Башкортостан проводится конкурс "Фото со спортсменом", для участия в котором необходимо выложить фотографию с любым спортсменом и пост в поддержку российской сборной. Жители села Хороль Приморского края, занимающиеся в клубе по интересам "Скандинавская ходьба", сменили палки на лыжи и осваивают новый для себя зимний вид спорта. Представители Тюменской области создают видеоролики под хэштегом #ЛыжняРоссии72, в которых заявляют о своих лыжных рекордах.
Посты, мероприятия и акции в социальных сетях сопровождаются хештегами #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни. Авторы лучших проектов будут отмечены на церемонии награждения Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" в апреле 2022 года.
От Севастополя до Югры
В Севастополе специальные фан-зоны создали в Международном детском центре "Артек", чтобы отдыхающие в нем ребята могли посмотреть выступления российских спортсменов на Олимпийских играх.
"Артековцы из разных регионов России собрались в отрядных кругах, чтобы посмотреть торжественную церемонию открытия Игр, которая прошла на стадионе "Птичье гнездо" в столице Китая. Специальные фан-зоны были организованы в лагерях детского центра. С флагами России и "Артека" дети поддерживали российских олимпийцев, скандировали кричалки, пели песни. Множество эмоций у ребят вызвал выход представителей сборной России во время парада спортсменов", — рассказали ТАСС в "Артеке".
Жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры провели онлайн-эстафету. Запустил ее девятилетний сургутянин, победитель первенства управления спортивных сооружений "Факел" по дзюдо, победитель первенства города по самбо Николай Крылов, который недавно попал в книгу рекордов России, выполнив 30 переворотов через голову с борцовского моста.
Во Владимирской области клуб любителей бега "Загорелые пятки" организовал собственную эстафету олимпийского огня по улицам города, в Краснодаре артисты музыкальной группы Anti-choir MLD сняли клип на песню "Край спорта", а в Дагестане активисты регионального отделения "Единой России" и Молодой Гвардии развернули флаг России размерами 15 на 25 м.
В Ленинградской области запущена эстафета пожеланий спортсменам. Для участия в ней нужно записать видео и разместить его на своих страницах в социальных сетях с хештегом #чемпионы47. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в Instagram поддержал местных спортсменов, вошедших в основной состав сборной.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин разместил на платформе change.org петицию с призывом разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на Играх в Пекине. Обращение Ягудина, поддержанное многими бывшими спортсменами, подписало уже более 55 тыс. человек.
"На мой взгляд, наши спортсмены уже настрадались, — говорится в обращении Ягудина. — Мне не хочется углубляться в политическую подоплеку, ведь дело спортсмена — просто стремиться к победе и показывать лучшее, что в тебе есть, но мне кажется, что прошло уже достаточно времени, чтобы нашим ребятам разрешили выступать под символикой своей родины. И я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт. На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости".
Даниил Сорокин