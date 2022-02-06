В Госдуме призвали УЕФА принять жесткие меры по факту поведения украинских фанатов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен принять жесткие меры в отношении украинских фанатов за поведение на матче чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

РФС обратился в УЕФА по итогам матча сборных России и Украины по мини-футболу

Ранее Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА, потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. 4 февраля россияне обыграли украинцев со счетом 3:2. Украинские болельщики во время матча не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

"Российский футбольный союз поступил абсолютно правильно, обратившись в УЕФА, - сказал Свищев. - Считаю, что за подобные вещи необходимо наказывать по регламенту. Любые провокации подобного рода, а также откровенные враждебные призывы должны быть пресечены со стороны футбольных властей. Мы видели, что спортсмены провели матч в уважительной атмосфере и честной борьбе".

"Но те, кто вел себя непотребно, подставили своих же. Считаю, что УЕФА должен принять жесткие меры в отношении данной ситуации", - добавил парламентарий.

В финальном матче чемпионата Европы сборная России сыграет с командой Португалии, решающая игра состоится в воскресенье (начало - 19:30 мск). Команда Украины в игре за третье место встретится с испанцами.