Саночник Людвиг завоевал золотую медаль Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Немецкий саночник Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом в заездах одиночников.
Серебряную медаль завоевал австриец Вольфганг Киндль, бронзовым призером стал итальянец Доминик Фишналлер.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|2
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|3
|Россия
|1
|2
|2
|5
|4
|Германия
|1
|1
|0
|2
|4
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|6
|Словения
|1
|0
|1
|2
|6
|Япония
|1
|0
|1
|2
|6
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|9
|Китай
|1
|0
|0
|1
|9
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|11
|Австрия
|0
|2
|1
|3
|11
|Италия
|0
|2
|1
|3
|13
|США
|0
|2
|0
|2
|14
|Канада
|0
|1
|1
|2
|15
|Франция
|0
|1
|0
|1
|16
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|16
|Финяндия
|0
|0
|1
|1
|16
|Польша
|0
|0
|1
|1