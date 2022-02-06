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Олимпиада-2022 в Пекине

Саночник Людвиг завоевал золотую медаль Олимпиады в Пекине

Вторым стал австриец Вольфганг Киндль, третьим - итальянец Доминик Фишналлер

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Немецкий саночник Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом в заездах одиночников.

Серебряную медаль завоевал австриец Вольфганг Киндль, бронзовым призером стал итальянец Доминик Фишналлер.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2013
2Швеция2002
3Россия1225
4Германия1102
4Нидерланды1102
6Словения1012
6Япония1012
6Австралия1012
9Китай1001
9Новая Зеландия1001
11Австрия0213
11Италия0213
13США0202
14Канада0112
15Франция0101
16Венгрия0011
16Финяндия0011
16Польша0011

 

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