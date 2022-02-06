Гончаренко: реакция украинских фигуристов на прокат Валиевой не имеет значения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Реакция олимпийской команды Украины на прокат Камилы Валиевой в короткой программе в рамках командных соревнований не повлияет на результат. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

После проката Камилы Валиевой все иностранные фигуристы стоя аплодировали российской спортсменке, а спортсмены из Украины остались на своих местах и ограничились сдержанной реакцией на выступление россиянки.

"Я считаю, это их личное дело. Сидя команда Украины реагирует, лежа, Камила менее прекрасна от их реакции не будет, это им это не поможет. Каждый реагирует в меру своих способностей, на это не стоит обращать внимания, нам надо смотреть на себя в первую очередь. Что ж поделать, много чего должно быть выше политики, но в природе нет совершенства", - сказала Гончаренко.

Валиева заняла первое место в короткой программе, набрав 90,18 балла. Произвольную программу в рамках командного турнира она представит в понедельник.

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Турнир завершится 7 февраля.