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Олимпиада-2022 в Пекине

В федерации сообщили, что ждут фигуристов Степанову и Букина к началу личных соревнований

Соревнования в танцах на льду начнутся 12 февраля
Александра Степанова и Иван Букин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Александр Демьянчук/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, должны прилететь в Пекин для участия в Олимпийских играх к началу индивидуального турнира. Об этом ТАСС сообщили в штабе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристы не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами и не смогли принять участия в командном турнире.

"Степанова и Букин готовятся, работают, тренируются. Мы ждем их к индивидуальному турниру", - сообщили ТАСС в штабе федерации.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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