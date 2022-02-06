В федерации сообщили, что ждут фигуристов Степанову и Букина к началу личных соревнований

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, должны прилететь в Пекин для участия в Олимпийских играх к началу индивидуального турнира. Об этом ТАСС сообщили в штабе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристы не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами и не смогли принять участия в командном турнире.

"Степанова и Букин готовятся, работают, тренируются. Мы ждем их к индивидуальному турниру", - сообщили ТАСС в штабе федерации.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.