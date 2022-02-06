Дубровский: россияне выступили в прыжках с трамплина на Олимпиаде выше возможностей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина в соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпиаде в Пекине показали результат выше своих возможностей. Такое мнение ТАСС высказал по телефону президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Евгений Климов стал лучшим из россиян, показав пятый результат (261,5 балла). Даниил Садреев занял восьмое место (259,4), Роман Трофимов - 23-е (244,7).

"В целом высоко оцениваем выступление команды - и Климова, и Садреева. На тренировках они показывали хорошие результаты, поэтому мы надеялись, что те задачи, которые обозначали тренерский штаб и федерация, команде было по силам выполнить, - сказал Дубровский. - И то, что в такой конкуренции [показаны] такие результаты, мы оцениваем положительно. Учитывая результаты, которые команда показывала на этапах Кубка мира, она выступила выше своих возможностей, но эти задачи были заявлены в начале сезона".

"О медалях не думаем, главное - сконцентрироваться на том, как готова команда, а там посмотрим. Хорошая атмосфера внутри команды и результаты должны подтолкнуть к тому, чтобы прыгать еще лучше", - добавил он.

Пятый результат Климова является самым высоким среди советских и российских спортсменов на олимпийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина с 1968 года, когда две золотые медали на обоих трамплинах в Гренобле выиграл Владимир Белоусов.