Тренеры по фигурному катанию Глейхенгауз и Москвина вылетят в Пекин 6 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и тренер Тамара Москвина вылетят на Олимпиаду в Пекин 6 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России.

"Москвина и Глейхенгауз вылетают сегодня из Красноярска", - сообщил собеседник агентства.

Российские фигуристы занимают первое место в командном турнире, набрав 45 очков и опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29).

Турнир завершится 7 февраля.