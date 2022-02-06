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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренеры по фигурному катанию Глейхенгауз и Москвина вылетят в Пекин 6 февраля

Об этом ТАСС сообщил источник
Тамара Москвина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тамара Москвина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и тренер Тамара Москвина вылетят на Олимпиаду в Пекин 6 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России.

"Москвина и Глейхенгауз вылетают сегодня из Красноярска", - сообщил собеседник агентства.

Российские фигуристы занимают первое место в командном турнире, набрав 45 очков и опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29).

Турнир завершится 7 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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