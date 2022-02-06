Игрок сборной России по мини-футболу Робиньо пропустит финал чемпионата Европы

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игрок сборной России по мини-футболу Робиньо из-за травмы пропустит финал проходящего в Нидерландах чемпионата Европы против команды Португалии. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Робиньо из-за повреждения не участвовал в полуфинале против сборной Украины (3:2), который состоялся 4 февраля. После той встречи Алиев заявил ТАСС, что решение об участии 39-летнего игрока сборной России в финале чемпионата Европы будет принято непосредственно в день матча.

"Все, кроме Робиньо, в строю. Он не сможет сыграть в финале. У него болит нога, к этому присоединилось общее плохое самочувствие - расхандрился, горло заболело. Сегодня Робиньо не сыграет", - сказал Алиев.

Робиньо 39 лет, он выступает за сборную России с 2009 года. В составе национальной команды он стал серебряным призером чемпионата мира - 2016, дважды завоевывал серебро чемпионата Европы (2014, 2016), а также стал бронзовым призером Евро-2018. На турнире в Нидерландах он принял участие в четырех матчах, забив один мяч и отдав три результативные передачи.

Финал чемпионата Европы, в котором сыграют сборные России и Португалии, состоится 6 февраля. Начало матча - 19:30 мск.