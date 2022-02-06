Чудинов: соперники российских саночников технически подготовились к Играм лучше россиян

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Основные соперники российских саночников на Олимпийских играх в Пекине объективно имели больше возможностей детально изучить трассу и подошли к старту куда лучше с технической точки зрения. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

В воскресенье немецкий саночник Йоханнес Людвиг занял первое место в заездах одиночников. Лучшим из россиян стал трехкратный чемпион мира Роман Репилов, занявший в итоговом протоколе девятую строчку, двукратный победитель мирового первенства Семен Павличенко расположился на одну позицию ниже, Александр Горбацевич показал 14-й результат.

"Перед началом соревнований, не скрою, у меня были опасения, что наша мужская команда может остаться без медалей, - заметил Чудинов. -Тревогу вызывали результаты недавних тренировок, где у нас были большие отставания от лидеров. На успех можно было надеяться не только при безошибочной езде, но и определенном стечении обстоятельств. Соперники, очевидно, шагнули вперед и технически подготовились лучше нас".

"Если анализировать причины нашего отставания, то, во-первых, наши соперники получили очень много информации во время первоначального тестирования трассы, на которое российские саночники из-за пандемии коронавируса не были приглашены. Второй момент заключался в том, что в ноябре из-за карантина мы вынуждены были кататься по ночам отдельно от всех и сравнить себя с соперниками не имели никакой возможности. А когда затем стартовал этап Кубка мира, то мы начали проигрывать. Но, насколько серьезно отставание, все равно было сложно понять", - продолжил собеседник ТАСС.

Первый этап Кубка мира по санному спорту проходил в Пекине с 20 по 21 ноября, перед этим саночники в течение почти двух недель проводили тренировки на олимпийской трассе.

"Не повезло и нашему чемпиону мира Роману Репилову, который из-за ковида тогда совершил не 35 спусков, как все остальные, а 15. Да и сам себя он здесь накрутил психологически. Как можно проиграть заранее, когда соревнования еще идут. И андердоги, бывает, побеждают", - заключил Чудинов.