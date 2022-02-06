Андреев: сборной России по мини-футболу не хватило прыти во втором тайме финала Евро

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по мини-футболу во втором тайме проигранного финала чемпионата Европы против команды Португалии не показала той прыти и заряженности, которая была в ее игре в первой половине встречи. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР), бывший главный тренер национальной команды Семен Андреев.

Сборная России в воскресенье потерпела поражение от команды Португалии со счетом 2:4 в финале чемпионата Европы, который завершился в Нидерландах. По ходу первого тайма россияне вели со счетом 2:0, но не сумели удержать преимущество.

"Я бы сказал, что у сборной России не получился второй тайм, в первом мы полностью доминировали, а потом пропустили необязательные мячи и не смогли компенсировать это, - сказал Андреев. - Мы играли не с простой командой, а с действующим чемпионом мира и Европы, который не раз доказывал, что может выйти из любой сложной ситуации. В этот раз так и получилось - классная команда сумела выйти из, казалось бы, безвыходной ситуации".

"Нам во втором тайме, может быть, не хватило той заряженности, которая была в первом, - продолжил собеседник агентства. - Ребята старались, но такой прыти, как в первом тайме, не показали. В первом тайме они практически все перекрыли, и Португалия играла вторым номером, не могла проявить себя в атаке. Анализ игры португальцев показал, что они не любят высокий прессинг, когда мы не стали в нем дорабатывать, соперник получил некоторые возможности для острых атак. Хотя их было не так много, как у нас. У нас и атак было больше, и ударов по воротам, но реализация в финале могла быть выше".

Почетный президент АМФР отметил, что считает второе место на чемпионате Европы успешным результатом. "Мы ждали золота, когда завоевываем бронзу или серебро, рвем на себе волосы, а другие европейские команды нам завидуют. Думаю, что мы показали свой уровень - практически ни в чем не уступали, а иногда и превосходили чемпионов мира и Европы. Но финал есть финал, сегодня Португалия оказалась сильнее", - резюмировал Андреев.

Сборная Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году; также португальцы являются действующими чемпионами мира. Сборная России под руководством Семена Андреева становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место. На предыдущем европейском первенстве россияне заняли третье место, до этого трижды выходили в финал. Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.