В Санкт-Петербурге стартует турнир Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 7 февраля. Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy стартует 7 февраля в Санкт-Петербурге. Матчи пройдут в концертно-спортивном многофункциональном комплексе "Сибур-Арена".

В субботу прошла жеребьевка основной сетки турнира, в церемонии приняли участие олимпийская чемпионка в миксте россиянка Анастасия Павлюченкова и теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.

Первый номер посева получила восьмая ракетка мира гречанка Мария Саккари. В турнире также примут участие финалистка Итогового турнира 2021 года эстонка Анетт Контавейт, олимпийская чемпионка Белинда Бенчич из Швейцарии, серебряный призер Олимпийских игр чешка Маркета Вондрушова, победительница Roland Garros 2017 года Елена Остапенко из Латвии.

26 января стало известно, что директорат турнира предоставил специальное приглашение (wild card) чешской теннисистке Петре Квитовой. Она является двукратной победительницей Уимблдона (2011, 2014), а в 2018 году выиграла турнир в Санкт-Петербурге. Также приглашение получила бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года россиянка Вера Звонарева. Помимо Звонаревой, Россию на соревнованиях представят Павлюченкова, Екатерина Александрова, Камилла Рахимова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

Без действующей чемпионки

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет без действующей победительницы Дарьи Касаткиной. 5 февраля стало известно, что тест спортсменки на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

"К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на коронавирус, у меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо, сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам. Турнир в Питере для меня особенный, и очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций", - написала Касаткина в сторис на своей странице в Instagram.

Соперница Касаткиной по прошлогоднему финалу Маргарита Гаспарян также не примет участия в соревнованиях.

Турнир в Санкт-Петербуре проводится с 2003 года, с 2016 года он относятся к категории WTA 500. Его призовой фонд в 2022 году составит $703 580, что на $138 000 больше, чем в прошлом году.