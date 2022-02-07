Фигуристка Джеймс назвала столкновение с Гуаризе на тренировке ошибкой канадской пары

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Столкновение на тренировке в воскресенье с итальянским фигуристом Маттео Гуаризе произошло из-за ошибки, которую допустили канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд. Об этом Джеймс рассказала журналистам.

Канадской фигуристке на тренировке понадобилась медицинская помощь после столкновения с Гуаризе.

"У нас какое-то столкновение случается на каждых важных соревнованиях, - сказала Джеймс. - Оно было нашей ошибкой. Они откатывали программу, я увидела их и закричала: "Нет, нет". Эрик начал поворачивать, но было слишком поздно".

"Это была не лучшая ситуация. И я знаю, что [партнерша Гуаризе] Николь [Делла Моника] в порядке, она была тоже напугана. Мы профессионалы, мы уважаем друг друга, это просто было странным инцидентом", - добавила она.