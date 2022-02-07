Медведева пожелала успехов российским фигуристам в личных турнирах на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Посол российской команды на Олимпиаде в Пекине Евгения Медведева пожелала отечественным фигуристам в личных турнирах выступить еще лучше, чем в командном. Комментарий Медведевой приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Сборная России выиграла золото командного турнира, набрав 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63). В мужском одиночном катании российскую команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Поздравляем вас, ребята, молодцы, мы безумно за вас рады, переживали очень. Но, на самом деле, в произвольной программе мы немножечко расслабились уже, поняли, что все хорошо. Но продолжали надеяться на самое лучшее. Спасибо за победу и больших вам сил в личном зачете", - сказала Медведева, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде 2018 года.

Соревнования одиночников начнутся 8 февраля, танцевальных дуэтов - 12 февраля, одиночниц - 15 февраля, спортивных пар - 18 февраля.