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Олимпиада-2022 в Пекине

Канадский сноубордист Парро стал олимпийским чемпионом в слоупстайле

Второе место занял китаец Су Имин, третье - Марк Макморрис из Канады
Максанс Парро EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Описание
Максанс Парро
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Канадский сноубордист Максанс Парро завоевал золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.

Победитель показал результат 90,96 балла. Второе место занял представитель Китая Су Имин (88,70), третье - Марк Макморрис из Канады (88,53). Россиянин Владислав Хадарин не смог преодолеть квалификацию.

Парро 27 лет, он является серебряным призером Игр 2018 года в слоупстайле. Олимпийским чемпионом в Пхёнчхане в этой дисциплине стал американец Редмонд Джерард, который в Пекине занял четвертое место. Для Су Имина это первые Олимпийские игры в карьере. Макморрис стал трехкратным бронзовым призером Игр в слоупстайле, также канадец является действующим чемпионом мира в биг-эйре.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа в сноуборде продолжится заездами мужчин и женщин в параллельном гигантском слаломе, комплекты медалей в этой дисциплине будут разыграны во вторник.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия2226
2Норвегия2013
3Швеция2002
4Канада1124
5Германия1102
5Нидерланды1102
5Китай1102
8Япония1023
9Словения1012
9Австралия1012
11Новая Зеландия1001
12США0303
13Австрия0213
13Италия0213
15Франция0101
16Венгрия0011
16Финяндия0011
16Польша0011

 

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