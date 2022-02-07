Канадский сноубордист Парро стал олимпийским чемпионом в слоупстайле

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Канадский сноубордист Максанс Парро завоевал золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.
Победитель показал результат 90,96 балла. Второе место занял представитель Китая Су Имин (88,70), третье - Марк Макморрис из Канады (88,53). Россиянин Владислав Хадарин не смог преодолеть квалификацию.
Парро 27 лет, он является серебряным призером Игр 2018 года в слоупстайле. Олимпийским чемпионом в Пхёнчхане в этой дисциплине стал американец Редмонд Джерард, который в Пекине занял четвертое место. Для Су Имина это первые Олимпийские игры в карьере. Макморрис стал трехкратным бронзовым призером Игр в слоупстайле, также канадец является действующим чемпионом мира в биг-эйре.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа в сноуборде продолжится заездами мужчин и женщин в параллельном гигантском слаломе, комплекты медалей в этой дисциплине будут разыграны во вторник.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|2
|2
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|3
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|4
|Канада
|1
|1
|2
|4
|5
|Германия
|1
|1
|0
|2
|5
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|5
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Япония
|1
|0
|2
|3
|9
|Словения
|1
|0
|1
|2
|9
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|11
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|12
|США
|0
|3
|0
|3
|13
|Австрия
|0
|2
|1
|3
|13
|Италия
|0
|2
|1
|3
|15
|Франция
|0
|1
|0
|1
|16
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|16
|Финяндия
|0
|0
|1
|1
|16
|Польша
|0
|0
|1
|1