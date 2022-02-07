{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Синицина заявила, что российские фигуристы были уверены в победе в командном турнире

Спортсменка заявила, что на турнир собралась очень сильная команда

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы были уверены в своей победе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам рассказала Виктория Синицина.

В понедельник сборная России стала первой по итогам командного турнира, набрав 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63). Сборная России выступала в командном турнире Олимпиады без замен. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"У нас очень сильная команда, мы уверены в себе. Мы молодцы", - сказала Синицина.

Валиева также поделилась эмоциями после победы национальной команды. "Я счастлива. что большая часть программы получилась, что команда взяла золотую медаль. Хочу поздравить всех членов нашей команды с победой", - отметила она.

"Мы боролись за первое место, вырвали борьбу, ушли в отрыв", - добавил Галлямов.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Хоккейный матч женских сборных России и Канады проходит в масках с согласия команд
Игры стартовала на час позже из-за отказа канадских хоккеисток выходить на лед
Читать полностью