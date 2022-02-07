Урманов: фигурист Кондратюк должен абстрагироваться перед новым стартом на Олимпиаде

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский фигурист Марк Кондратюк должен абстрагироваться после победы в командном турнире и перед началом индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Урманов.

Российские фигуристы в понедельник выиграли командный турнир на Олимпиаде. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии. В составе национальной команды в мужском одиночном катании выступал Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Марк вообще красавчик, я его весь сезон хвалю, - сказал Урманов. - Он и чемпионат Европы выиграл, и здесь доказал, все абсолютно четким образом сделал. Была небольшая помарка, но он - большой молодец!"

"Поможет ли ему золото в индивидуальном выступлении? А что ему психологически помогать! Парнишка нормально справляется, он показал, что находится в хорошей форме - и в физической, и в психологической, в какой хотите. Сейчас нужно сделать небольшой выдох и идти вперед на личное первенство", - продолжил собеседник агентства.

Олимпийский чемпион отметил, что Кондратюк "уже сделал большое дело", завоевав золото Игр в Пекине в командном турнире. "Ему осталось немного потерпеть - нужно сжать кулаки и довести дело до конца. Способен ли он завоевать еще одну медаль - это неправильный вопрос, потому что там есть монстры, которые тоже умеют кататься на коньках, они показывают мощное и серьезное катание. Марку нужно абстрагироваться и делать свое дело", - резюмировал Урманов.

На Олимпиаде в Пекине в фигурном катании будет разыграно еще четыре комплекта медалей. Сильнейшие в мужском одиночном катании определятся 10 февраля. Церемония закрытия Игр-2022 состоится 20 февраля.