Копайгородский: олимпийские объекты Сочи стали точкой притяжения для туристов

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Наследие зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи является точкой притяжения туристов со всего мира, написал в понедельник в Telegram-канале глава администрации города Алексей Копайгородский. Власти Сочи намерены развивать наследие Игр.

"Сегодня постолимпийское наследие в виде спортивных объектов, горнолыжных трасс, новых гостиниц и отелей активно работает! Это точка притяжения не только для огромного количества россиян, но и для многочисленных иностранных гостей, - отметил Копайгородский. - Мы будем бережно хранить и приумножать наше олимпийское наследие, развивать социальную инфраструктуру и индустрию гостеприимства в Сочи".

Как отметил глава администрации Сочи, благодаря Олимпиаде город стал современным комфортным курортом с большим номерным фондом, развитой дорожной инфраструктурой, сотнями километров новых дорог, развязками и тоннелями, мощным энергетическим комплексом. Кроме того, в субтропическом городе начали готовить чемпионов в зимних видах спорта.

Зимние Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.