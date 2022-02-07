Американский фигурист Бейтс рассказал, что рад выиграть медаль в командном турнире

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Эван Бейст, выступавший с Мэдисон Чок в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, считает честью получить медаль в данном соревновании. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы работали упорно, чтобы попасть на Олимпийские игры. Это уникальный вид спорта. Прекрасно, что наш спорт эволюционирует, что появляется возможность дополнительных медалей, - сказал американский фигурист. - В первый раз мы принимали участие в командных соревнованиях, и это честь - выиграть медаль в командном виде".

Эван Бейст и Мэдисон Чок в понедельник заняли первое место в произвольном танце в рамках командного турнира. Второе место заняли российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третьими стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Российская сборная выиграла командный турнир. По итогам командного турнира сборная России набрала 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63).