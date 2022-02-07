Гончаренко: победа в команде добавит российским фигуристам сил перед личными стартами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Золотая медаль в командных соревнованиях добавит уверенности российским фигуристам перед личными стартами. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В понедельник российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх.

"Я полна эмоций, ура, мы - олимпийские чемпионы. Какие бы ни были сложности, ранние тренировки, наши ребята выстояли. Допущенные ошибки не помешали стать им золотыми, потому что другие участники были слабее. Наши ребята сильнее, я считаю, это прекрасное психологическое подспорье для дальнейших соревнований, которое стимулирует и добавляет хорошего настроения", - сказала Гончаренко.

Сборная России выступала в командном турнире Олимпиады без замен. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.