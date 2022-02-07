Сборная России опустилась на второе место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Команда Швеции сместила сборную России с первого места в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
Шведская горнолыжница Сара Хектор завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.
Для Швеции эта золотая медаль стала третьей на Олимпийских играх в Пекине. Сборная России занимает второе место (2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали), третьими идут норвежцы (2-0-1).
Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|2
|Россия
|2
|2
|2
|6
|3
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|4
|Канада
|1
|1
|2
|4
|5
|Германия
|1
|1
|0
|2
|5
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|5
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Япония
|1
|0
|2
|3
|9
|Словения
|1
|0
|1
|2
|9
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|9
|Швейцария
|1
|0
|1
|2
|12
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|13
|Италия
|0
|3
|1
|4
|14
|США
|0
|3
|0
|3
|15
|Австрия
|0
|2
|2
|4
|16
|Франция
|0
|2
|0
|2
|17
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|17
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|17
|Польша
|0
|0
|1
|1