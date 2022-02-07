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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России опустилась на второе место в медальном зачете Олимпиады

Лидирует в зачете команда Швеции
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Команда Швеции сместила сборную России с первого места в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

Шведская горнолыжница Сара Хектор завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.

Для Швеции эта золотая медаль стала третьей на Олимпийских играх в Пекине. Сборная России занимает второе место (2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали), третьими идут норвежцы (2-0-1).

Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция3003
2Россия2226
3Норвегия2013
4Канада1124
5Германия1102
5Нидерланды1102
5Китай1102
8Япония1023
9Словения1012
9Австралия1012
9Швейцария1012
12Новая Зеландия1001
13Италия0314
14США0303
15Австрия0224
16Франция0202
17Венгрия0011
17Финляндия0011
17Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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