Гончаренко: фигурист Галлямов слегка потерял бдительность, что привело к падению

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, сделают выводы после падения с поддержки в конце произвольной программы в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В понедельник российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире. Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу, несмотря на падение при выполнении поддержки.

"Безусловно, очень ранние тренировки влияют, особенно у парников, которые делают высокие поддержки. Он (Галлямов - прим. ТАСС) просто немножко расслабился, когда уже почти все было сделано, бдительность утратил, было видно, что ему нелегко, но он тащил программу. Но бывает такое, сделают выводы, до личного первенства есть время", - сказала Гончаренко.

Медалисты в соревнованиях спортивных пар определятся 19 февраля.