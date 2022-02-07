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Олимпиада-2022 в Пекине

Гончаренко: фигурист Галлямов слегка потерял бдительность, что привело к падению

Александр Галлямов и Анастасия Мишина в понедельник победили в произвольной программе на командном турнире

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, сделают выводы после падения с поддержки в конце произвольной программы в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В понедельник российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире. Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу, несмотря на падение при выполнении поддержки.

"Безусловно, очень ранние тренировки влияют, особенно у парников, которые делают высокие поддержки. Он (Галлямов - прим. ТАСС) просто немножко расслабился, когда уже почти все было сделано, бдительность утратил, было видно, что ему нелегко, но он тащил программу. Но бывает такое, сделают выводы, до личного первенства есть время", - сказала Гончаренко.

Медалисты в соревнованиях спортивных пар определятся 19 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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