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Олимпиада-2022 в Пекине

Голубева: медали у российских конькобежцев на Олимпиаде еще впереди

Россиянка заняла седьмое место в забеге на 1 500 м
Елизавета Голубева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Елизавета Голубева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Елизавета Голубева не расстроилась своему результату на дистанции 1 500 м на Олимпиаде, сборная делает ставку на командную гонку. Об этом она рассказала журналистам.

Голубева с результатом 1 минута 55,30 секунды заняла седьмое место, Евгения Лаленкова стала девятой (1.55,74), Елена Сохрякова - 22-й (1.59,58).

"Я просто рискнула, начала во все силы, что у меня были. Такая стратегия тоже имеет место. Есть спортсмены, которые по ходу дистанции раскатываются, но мне тактически и физически проще в начале все отдать, разогнаться за счет скорости и в конце дотерпеть", - сказала она журналистам.

При этом Голубева не видит ничего страшного в своем результате. "Немножко не хватило в конце, обидно. Сегодня порасстраиваюсь, завтра проснусь, соберусь с силами на следующие дистанции. Не надо расстраиваться, у нас все впереди, я думаю, еще завоюем медали. Ставим на командную гонку, очень обильно тренировали ее", - подчеркнула спортсменка.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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