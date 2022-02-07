Шорт-трекистка Серегина заявила, что довольна шестым местом на первом старте на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Елена Серегина считает, что шестое место на дистанции 500 м является неплохим результатом для первого старта на дебютной Олимпиаде. Об этом Серегина рассказала журналистам.

Золото выиграла итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана. Второй стала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, третьей - канадка Ким Бутен.

"Конечно, обидно, но в целом я довольна тем, что получилось, для первого раза, думаю, хороший старт, - рассказала Серегина. - Можно было работать на финиш, но так сложилось. В следующий раз учту это и, думаю, лучше поеду. Когда я бежала 5 февраля, волновалась, а сегодня проснулась и вообще не нервничала. Это, думаю, помогло мне занять шестое место".

"За свою страну выступать - большая ответственность, - отметила Серегина. - Мы проанализировали ошибки, постараемся такого больше не повторять. Но мы же не роботы, ничего страшного, будем стараться дальше".

На вопрос, на каких дистанциях Серегина планирует выступать дальше, она рассказала: "Я специализируюсь на спринте, поэтому, скорее всего, женская эстафета 3 000 м осталась".