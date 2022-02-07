Лыжные гонки стали самым популярным зимним видом спорта среди россиян в 2020 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лыжные гонки стали среди россиян самым популярным зимним видом спорта по данным федерального статистического наблюдения за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

По данным наблюдения, в России в 2020 году лыжными гонками занимались 1 млн 27 тыс. 60 человек. По программам спортивной подготовки, обеспечивающей подготовку членов сборных субъектов РФ и сборных России, занимался 73 931 человек, по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта обучались 60 144 человека. Количество тренеров, участвующих в подготовке спортивного резерва, составляло 2 594 человека, тренеров-преподавателей - 1 856 человек.

Вторым по популярности зимним видом спорта стало фигурное катание, согласно статистике им занимались 677 753 человека. По программам спортивной подготовки, обеспечивающей подготовку членов сборных субъектов РФ и сборных России, занимались 24 579 человек, по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта обучались 4 388 человек. Количество тренеров, участвующих в подготовке спортивного резерва, составляло 1 082 человека, тренеров-преподавателей - 147 человек.

Третьим наиболее популярным зимним видом спорта стал горнолыжный спорт, которым в России в 2020 году занимались 125 374 человека. По программам спортивной подготовки занимались 11 654 человек. Количество тренеров, участвующих в подготовке спортивного резерва, составляет 387 человек, тренеров-преподавателей - 24 человека.

Наименее популярным видом спорта в 2020 году стал санный спорт, им занимались 1 624 человека. На предпоследнем месте - прыжки на лыжах с трамплина (2 287 человек). В понедельник сборная России в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова завоевала первую для отечественных спортсменов с 1968 года медаль Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина, став второй в смешанных командных соревнованиях. Министр спорта РФ Олег Матыцин в своем поздравлении спортсменам выразил надежду, что "успех на Играх в Пекине станет отличным импульсом для привлечения наших мальчишек и девчонок к занятиям прыжками на лыжах с трамплина".

Конькобежным спортом в 2020 году занимались 49 603 человека, биатлоном - 46 928 человек, сноубордом - 40 644 человека, фристайлом - 4 276 человек.