Кудерметова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Соревнования проходят в концертно-спортивном многофункциональном комплексе "Сибур-Арена".

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Бенчич, посеянной на турнире под пятым номером. Во втором круге швейцарская теннисистка сыграет с победительницей матча между словенкой Кайей Йуван и представительницей Бельгии Алисон ван Эйтванк.

Кудерметова занимает 29-е место в мировом рейтинге WTA, россиянка выиграла один титул под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Австралии (2021, 2022) и Франции (2019).

Бенчич 24 года, она посеяна под пятым номером на турнире в Санкт-Петербурге. Швейцарка занимает 24-е место в рейтинге WTA, в активе спортсменки четыре титула под эгидой организации. Лучшим достижением Бенчич на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2019 года.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля. Соревнования проводятся с 2003 года, с 2016 года турнир относится к категории WTA 500. Его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующей победительницей соревнований является россиянка Дарья Касаткина, которая не участвует в текущем турнире из-за положительного результата теста на коронавирус.