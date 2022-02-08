Кошмар норвежцев. Российские лыжники на Олимпиаде возвращают победные традиции

В последние годы олимпийские лыжегоночные соревнования и мировые первенства больше напоминали чемпионаты Норвегии. Потомки викингов, следуя исторической памяти, забирали львиную долю всех наград и оставляли соперникам возможность порадоваться победам в трех-четырех гонках из дюжины. Особенно беспощадны к соперникам норвежцы были на чемпионате мира 2019 года: они завоевали все золото в мужской программе, в женской поделились лишь двумя высшими наградами.
Ситуация начала меняться два года назад благодаря вмешательству российских лыжников. Александр Большунов дважды взял Кубок мира, в прошлом году впервые стал чемпионом мира. Вторую молодость переживает двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов, появляются юные таланты, в числе которых — Александр Терентьев. В его послужном списке уже есть победа над трехкратным олимпийским чемпионом, лучшим спринтером мира Йоханнесом Клебо.
Возрождают победные традиции и российские лыжницы. Наталья Непряева в январе принесла России первую победу в престижной многодневке "Тур де Ски", а за месяц до этого женская команда одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира, чего не случалось с 2004 года. Причем произошло это в Норвегии — в Лиллехаммере.
Результаты лыжниц на особом контроле у босса российских лыжных гонок Елены Вяльбе. Трехкратная чемпионка Игр не раз говорила, что не оставит пост главы федерации, пока россиянки не победят в олимпийской эстафете.
Эра непобедимых норвежек уходит в прошлое: Марит Бьорген уже завершила карьеру, близка к этому и Тереза Йохауг, которая в первой гонке в Пекине закрыла главный пробел своей блистательной карьеры — взяла личное олимпийское золото. Достойной преемницы у нее пока нет, так что россиянкам будет вполне по силам вклиниться в борьбу за золото, когда результаты гонок перестанут быть настолько предсказуемыми, какими они были каждый раз, когда на старт выходила Йохауг.
Победа в "Тур де Ски" и серебро скиатлона в олимпийском Пекине показали, что Непряева готова к роли нового лидера мировых лыжных гонок. И в российской команде у нее есть достойная поддержка: олимпийский призер Юлия Ступак, призер чемпионата мира Татьяна Сорина, восходящая звезда Вероника Степанова.
У мужчин страх на норвежцев наводит Большунов. Его невероятная победа в борьбе за олимпийское золото в скиатлоне с преимуществом в минуту с лишним стала для них шоком. В тройке — никого, второй — еще один российский лыжник Денис Спицов. Главный конкурент Большунова последних лет Клебо после финиша был способен сказать только одно слово — неприличное. Чтобы понять, что чувствуют в Норвегии, достаточно прочитать заголовки местных газет, которые кричат: "Это норвежский кошмар".
Успехи лыжников — логичный результат многоступенчатой работы по развитию вида спорта. Вяльбе выделяет несколько ключевых моментов — отсутствие чехарды в тренерском штабе, разделение команд на группы, что повышает конкуренцию, четкая система управления и сотрудничество с 39 регионами, развивающими лыжные гонки. В их числе Архангельская область, Алтайский край, Кемеровская область, Москва и Московская область, Новосибирская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и другие субъекты Российской Федерации.
Симптоматично в связи с этим выглядит и возвращение в Россию Кубка мира по лыжным гонкам — финальный этап нынешнего сезона пройдет в Тюмени с 18 до 20 марта. "Мы рассчитываем, что к нам приедут все сильнейшие лыжники мира, хотя решение об их участии будут принимать национальные федерации. Но кто будет бороться за кубковые очки, тот точно будет стартовать в Тюмени», — сказал ТАСС исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило.
По данным федерального статистического наблюдения за 2020 год,
в России лыжными гонками занимаются более 1 млн человек. По программам спортивной подготовки членов сборных команд занимается около 74 тыс. человек, по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта обучаются более 60 тыс. человек.
1,2 тыс. организаций имеют материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей, в том числе 142 спортивные школы олимпийского резерва, а также 596 детско-юношеских спортивных школ, 391 спортивная школа, 19 училищ олимпийского резерва. Данные организации осуществляют работу в 70 субъектах Российской Федерации.
В России есть несколько современных баз, готовых принять лучших лыжников страны. В их числе центр лыжного спорта "Малиновка" на юге Архангельской области, "Жемчужина Сибири" в Тюмени, база "Тёя" в Саянах. Федеральной базой спортивной подготовки по лыжным гонкам является учебно-тренировочный центр «Кавголово» на базе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. А вот в условиях среднегорья, что для лыжников имеет важное значение, тренироваться практически негде. Семинский перевал морально устарел, в Красной поляне высоты трассе не хватает, да и длина круга после Игр в Сочи серьезно сократилась. По этой причине большинство сборов российская команда вынуждена проводить за границей.
"В России много мест, где можно было бы построить такую базу, — отметил тренер российской сборной Олег Перевозчиков. — Можно и на том же Семинском перевале реконструировать, почему нет? Причем можно было бы сделать многофункциональную базу: чтобы была не только лыжероллерная трасса и биатлонное стрельбище, но и нормальные условия проживания, тренажерные и спортивные залы, бассейн. Чтобы там могли готовиться не только мы, но и представители других видов спорта. Как были базы в Цахкадзоре или Бакуриани".
"За рубежом тоже не все идеально, там тоже нет специализированных баз, но там есть разнообразие дорог, что позволяет выполнять различные задачи, — пояснил Перевозчиков. — Да и водители адекватно относятся к спортсменам, которые используют дороги общего пользования. Поэтому пока так, спасибо Министерству спорта, что всегда идет нам навстречу в организации сборов, помогает, в том числе финансово".
Министр спорта Олег Матыцин отметил, что совершенствование спортивной инфраструктуры является одной из приоритетных задач возглавляемого им ведомства. "Пандемия позволила обратить внимание на проблемные моменты. Чтобы наши сборные были конкурентоспособными, необходимо совершенствовать инфраструктуру спортивных объектов, моделировать географические и климатические условия, приближенные к местам проведения олимпийских соревнований, учитывать высотность, влажность, давление, разреженность воздуха, разворачивать на территории баз медицинские и научно-исследовательские центры. Это приоритетные задачи, которые решаем в рамках поручения президента России», — сказал ТАСС Матыцин.
Артем Кузнецов