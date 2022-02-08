Кошмар норвежцев. Российские лыжники на Олимпиаде возвращают победные традиции

В последние годы олимпийские лыжегоночные соревнования и мировые первенства больше напоминали чемпионаты Норвегии. Потомки викингов, следуя исторической памяти, забирали львиную долю всех наград и оставляли соперникам возможность порадоваться победам в трех-четырех гонках из дюжины. Особенно беспощадны к соперникам норвежцы были на чемпионате мира 2019 года: они завоевали все золото в мужской программе, в женской поделились лишь двумя высшими наградами.

Ситуация начала меняться два года назад благодаря вмешательству российских лыжников. Александр Большунов дважды взял Кубок мира, в прошлом году впервые стал чемпионом мира. Вторую молодость переживает двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов, появляются юные таланты, в числе которых — Александр Терентьев. В его послужном списке уже есть победа над трехкратным олимпийским чемпионом, лучшим спринтером мира Йоханнесом Клебо.

Возрождают победные традиции и российские лыжницы. Наталья Непряева в январе принесла России первую победу в престижной многодневке "Тур де Ски", а за месяц до этого женская команда одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира, чего не случалось с 2004 года. Причем произошло это в Норвегии — в Лиллехаммере.

Результаты лыжниц на особом контроле у босса российских лыжных гонок Елены Вяльбе. Трехкратная чемпионка Игр не раз говорила, что не оставит пост главы федерации, пока россиянки не победят в олимпийской эстафете.

Эра непобедимых норвежек уходит в прошлое: Марит Бьорген уже завершила карьеру, близка к этому и Тереза Йохауг, которая в первой гонке в Пекине закрыла главный пробел своей блистательной карьеры — взяла личное олимпийское золото. Достойной преемницы у нее пока нет, так что россиянкам будет вполне по силам вклиниться в борьбу за золото, когда результаты гонок перестанут быть настолько предсказуемыми, какими они были каждый раз, когда на старт выходила Йохауг.

Победа в "Тур де Ски" и серебро скиатлона в олимпийском Пекине показали, что Непряева готова к роли нового лидера мировых лыжных гонок. И в российской команде у нее есть достойная поддержка: олимпийский призер Юлия Ступак, призер чемпионата мира Татьяна Сорина, восходящая звезда Вероника Степанова.

У мужчин страх на норвежцев наводит Большунов. Его невероятная победа в борьбе за олимпийское золото в скиатлоне с преимуществом в минуту с лишним стала для них шоком. В тройке — никого, второй — еще один российский лыжник Денис Спицов. Главный конкурент Большунова последних лет Клебо после финиша был способен сказать только одно слово — неприличное. Чтобы понять, что чувствуют в Норвегии, достаточно прочитать заголовки местных газет, которые кричат: "Это норвежский кошмар".