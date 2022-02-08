Мексиканский фигурист Каррильо рассказал, чему научился у тренеров Глейхенгауза и Дудакова

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Мексиканский фигурист Донован Каррильо многому научился на семинаре российских тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, которые дали ему полезные советы по четверным прыжкам. Об этом он рассказал журналистам.

Каррильо стал первым за 30 лет фигуристом из Мексики на Олимпийских играх.

"У меня была возможность поучаствовать в групповом семинаре с Сергеем и Даниилом в мае, когда они приезжали в Мексику, - сказал спортсмен. - И я многому научился у них, узнал об их системе тренировок. Думаю, они одни из лучших тренеров в мире сейчас. Всегда здорово иметь возможность поучиться у кого-то, кем ты восхищаешься".

Каррильо удивило, что российские тренеры при работе не тратят времени на паузы. "Ты должен работать каждую минуту на льду, - отметил он. - Они не то чтобы принуждают тебя делать все это, но заставляют тебе работать. Это было полезное время и новый опыт. Они фокусировались в основном на обучении прыжкам в состоянии усталости. Каждый фигурист может хорошо прыгать, когда чувствует себя свежим. А они учили нас, как прыгать, когда не чувствуешь в себе сил вообще. Мне полезны коррективы и предложения, которые они высказали".

Фигурист из Мексики рассказал, что восхищается женской командой России по фигурному катанию и считает ее лучшей в мире. "Если бы у меня была возможность покататься с ними, это было бы для меня вдохновляюще. Иногда бывает возможность в Олимпийской деревне поговорить с ними. Особенно с Сашей Трусовой. Она является вдохновением для всех", - добавил он.

По словам Каррильо, в Мексике нелегко, но не невозможно быть фигуристом. "Это тяжело, потому что большинство катков в Мексике, чтобы быть окупаемыми, должны одновременно пускать к себе все виды спорта - от хоккея до фигурного катания, в одно и то же время, - рассказал спортсмен. - Здесь, на Олимпиаде, я хочу стать лучшей версией себя и лучше подготовиться к следующему олимпийскому циклу с его высшей точкой в Милане в 2026 году".