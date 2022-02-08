Фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

Чен получил за прокат 113,97 балла. Предыдущий мировой рекорд был установлен на Турнире четырех континентов в 2020 году японцем Юдзуру Ханю (111,82 балла).

Чен лидирует после короткой программы у мужчин на Олимпиаде в Пекине. Вторым идет японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90). Лучшим из россиян является Евгений Семененко, расположившийся на седьмой строчке (95,76).

Чену 22 года, он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира. В активе фигуриста также три победы в финалах серии Гран-при. Чен стал абсолютным мировым рекордсменом в фигурном катании у мужчин, ему также принадлежат рекорды в произвольной программе (224,92) и по общей сумме баллов (335,30).

Произвольную программу мужчины представят 10 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.