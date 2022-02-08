{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Ханю сообщил, что не изменил решения делать четверной аксель в произвольной программе

Первым элементом короткой программы японца был заявлен четверной сальхов, который Ханю не смог выполнить

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю подтвердил, что не планирует отказываться от планов прыгать четверной аксель в произвольной программе. Об этом он во вторник рассказал журналистам.

"Я буду его делать, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мне нужно концентрироваться на всех элементах, а не только на четверных прыжках. Он дается мне пока несколько тяжело. Но мне нужно сконцентрироваться на всех элементах программы, я сделаю все, что могу, чтобы хорошо выполнить их все".

Первым элементом короткой программы японца был заявлен четверной сальхов, который Ханю не смог выполнить. В короткой программе он набрал 95,15 балла. Произвольная программа запланирована на 10 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Российский фигурист Семененко занял седьмое место в короткой программе на Олимпиаде
Произвольную программу спортсмены представят 10 февраля
Российский фигурист Семененко занял седьмое место в короткой программе на Олимпиаде
Читать полностью