Ханю сообщил, что не изменил решения делать четверной аксель в произвольной программе

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю подтвердил, что не планирует отказываться от планов прыгать четверной аксель в произвольной программе. Об этом он во вторник рассказал журналистам.

"Я буду его делать, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мне нужно концентрироваться на всех элементах, а не только на четверных прыжках. Он дается мне пока несколько тяжело. Но мне нужно сконцентрироваться на всех элементах программы, я сделаю все, что могу, чтобы хорошо выполнить их все".

Первым элементом короткой программы японца был заявлен четверной сальхов, который Ханю не смог выполнить. В короткой программе он набрал 95,15 балла. Произвольная программа запланирована на 10 февраля.