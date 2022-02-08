Шведские керлингисты завоевали бронзовые медали Олимпиады в дабл-миксте

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Команда Швеции по керлингу победила сборную Великобритании в матче за третье место на Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях смешанных пар. Встреча завершилась со счетом 9:3.

Команду Швеции представляли Альмида де Валь и Оскар Эрикссон, в состав сборной Великобритании входили Дженнифер Доддс и Брюс Моуэт.

Матч команд на предварительном этапе олимпийского турнира завершился победой британцев со счетом 9:5. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не принимала участия в этой дисциплине.

Соревнования среди смешанных пар в керлинге представлены на Олимпийских играх во второй раз. На Играх в Пхёнчхане в 2018 году россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за третье место обыграли соперников из Норвегии, однако затем российские спортсмены были лишены бронзовых наград за нарушение антидопинговых правил Крушельницким. Победу тогда одержала команда Канады, которая в финале обыграла сборную Швейцарии.

В Пекине за золото в дабл-миксте поспорят сборные Италии и Норвегии, встреча состоится 8 февраля и начнется в 15:05 мск. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.