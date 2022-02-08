{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Бронзовый призер Игр в Пекине Уайлд заявил, что ему повезло заниматься сноубордом в России

Во вторник спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Игр-2022 российский сноубордист Виктор Уайлд считает, что ему повезло на протяжении 10 лет заниматься этим видом спорта в России. Об этом Уайлд рассказал журналистам.

Во вторник Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. После этого 35-летний спортсмен заявил, что примет решение о завершении или продолжении карьеры через несколько дней. Ранее он утверждал, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

"Жизнь прекрасна, я живу в Москве и у меня есть свой бизнес. Я все еще в России, хотя мне часто указывают на то, что я американец. Я больше не женат, но я все еще здесь. Последние десять лет я занимался сноубордом в России, считаю, что мне очень повезло", - сказал Уайлд.

До сезона-2011/12 сноубордист выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной Уайлд в мае 2012 года получил российское гражданство. Пара развелась в 2021 году.

На Олимпиаде в Сочи Уайлд выиграл две золотые награды - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На чемпионате мира 2013 года он завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Лига наций
Сборная России по футболу проведет первые два домашних матча в Лиге наций на "ВТБ-Арене"
Россияне встретятся с командами Исландии и Албании 10 и 13 июня соответственно
Сборная России по футболу проведет первые два домашних матча в Лиге наций на "ВТБ-Арене"
Читать полностью