Бронзовый призер Игр в Пекине Уайлд заявил, что ему повезло заниматься сноубордом в России

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Игр-2022 российский сноубордист Виктор Уайлд считает, что ему повезло на протяжении 10 лет заниматься этим видом спорта в России. Об этом Уайлд рассказал журналистам.

Во вторник Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. После этого 35-летний спортсмен заявил, что примет решение о завершении или продолжении карьеры через несколько дней. Ранее он утверждал, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

"Жизнь прекрасна, я живу в Москве и у меня есть свой бизнес. Я все еще в России, хотя мне часто указывают на то, что я американец. Я больше не женат, но я все еще здесь. Последние десять лет я занимался сноубордом в России, считаю, что мне очень повезло", - сказал Уайлд.

До сезона-2011/12 сноубордист выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной Уайлд в мае 2012 года получил российское гражданство. Пара развелась в 2021 году.

На Олимпиаде в Сочи Уайлд выиграл две золотые награды - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На чемпионате мира 2013 года он завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.