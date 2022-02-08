Тихонов предложил присвоить Вяльбе и Бородавко звание Героя России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе и тренеру российской сборной по лыжным гонкам Юрию Бородавко необходимо присвоить звание Героя России. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Во вторник россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине. Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Трехкратный чемпион мира Сергей Устюгов не смог пробиться в финал. На счету российских лыжников на Олимпиаде в Пекине одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль.

"Здорово, здорово, в лыжных гонках у нас есть и золото, и серебро, и бронза - комплект. Это говорит о том, что Елена Вяльбе удержала прекрасный коллектив, молодец, профессионал", - сказал Тихонов.

"Конечно, Сереже Устюгову хотелось завоевать медаль, он возрастной, но у него есть столько дисциплин - эстафета, 50 километров. Он как раз больше стайер, который обязан себя показать там. Я уже говорил, что нужно дать звание Героя России Вяльбе и Бородавко", - добавил собеседник агентства.