Бронзовый закат. Россиянин Виктор Уайлд в 35 лет стал третьим на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе. Этот старт, возможно, стал последним в карьере двукратного чемпиона Игр в Сочи.
В квалификации Уайлд занял девятое место, показав результат 1 минута 22,06 секунды. В 1/8 финала турнира он победил своего соотечественника - трехкратного чемпиона мира Дмитрия Логинова, в четвертьфинале обогнал победителя квалификации корейца Ли Сан Хо, а в полуфинале уступил серебряному призеру Игр словенцу Тиму Мастняку. В заезде за бронзовую медаль Уайлд оказался сильнее итальянца Роланда Фишналлера. Победу одержал австриец Беньямин Карл.
Для 35-летнего Уайлда игры в Пекине стали третьими в карьере, до сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной Уайлд в мае 2012 года получил российское гражданство.
На Олимпиаде в Сочи россиянин выиграл две золотые награды - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На чемпионате мира 2013 года Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.
После финиша Уайлд заявил, что мог выиграть третье золото в карьере, но был психологически к этому не готов. "Волшебный день. Я показал, что могу бороться за медали, победил трехкратного чемпиона мира Логинова, потом победителя квалификации. Я допустил психологическую ошибку, мог быть сейчас с золотой медалью, но я рад бронзе", - отметил он.
"Если быть честным, я хотел бы видеть себя с золотой медалью, но я осознал, что попал в интересную ситуацию. Если бы я проиграл заезд за бронзу, то ничего не получил бы. Я никогда не участвовал в заезде за бронзу, но это был очень эмоциональный момент, оказаться внизу трассы и пересечь финишную линию", - добавил сноубордист.
Бронза, которая дороже золота
Уайлд давно не показывал высоких результатов на внутренних и международных стартах. На последнем чемпионате России он занял седьмое место в параллельном слаломе, а в гигантском параллельном слаломе был дисквалифицирован. На этапах Кубка мира в текущем сезоне он не поднимался выше девятого места, именно поэтому президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров в беседе с ТАСС заявил, что эта бронза дороже золота.
"Мы бронзе рады, она дороже золота. Он сегодня здорово ехал, особенно нижнюю часть. Как будто два года готовился без подиумов", - сказал Тихомиров.
Такой же позиции придерживается и серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в дисциплине "сноуборд-кросс" Николай Олюнин.
"Олимпийцы - другие люди, они по-другому настраиваются и могут показать себя именно на Олимпийских играх. Я очень рад за него, поздравляю Вика с бронзой! Эта медаль очень была нужна ему. Если бы он уехал с этой Олимпиады без медали, у него была бы пожизненная депрессия, а так он может смело и спокойно завершать карьеру, как он и хотел", - отметил собеседник агентства.
"Повезло, что занимаюсь сноубордом в России"
Уайлд уже возрастной спортсмен, который, по его же словам, давно думает о завершении карьеры. После сегодняшнего триумфа он не смог ответить, когда закончит свои выступления. Однако сноубордист подтвердил, что, несмотря на развод с супругой, планирует остаться в России.
"Жизнь прекрасна, я живу в Москве и у меня есть свой бизнес. Я все еще в России, хотя мне часто указывают на то, что я американец. Я больше не женат, но я все еще здесь. Последние десять лет я занимался сноубордом в России, считаю, что мне с этим очень повезло", - заявил Уайлд.
Спортсмен в разговоре с журналистами отметил, что примет решение о своем спортивном будущем через несколько дней, добавив, что не планирует участвовать в Олимпиаде 2026 года в Милане.