Бронзовый закат. Россиянин Виктор Уайлд в 35 лет стал третьим на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе. Этот старт, возможно, стал последним в карьере двукратного чемпиона Игр в Сочи.

В квалификации Уайлд занял девятое место, показав результат 1 минута 22,06 секунды. В 1/8 финала турнира он победил своего соотечественника - трехкратного чемпиона мира Дмитрия Логинова, в четвертьфинале обогнал победителя квалификации корейца Ли Сан Хо, а в полуфинале уступил серебряному призеру Игр словенцу Тиму Мастняку. В заезде за бронзовую медаль Уайлд оказался сильнее итальянца Роланда Фишналлера. Победу одержал австриец Беньямин Карл.

Для 35-летнего Уайлда игры в Пекине стали третьими в карьере, до сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной Уайлд в мае 2012 года получил российское гражданство.

На Олимпиаде в Сочи россиянин выиграл две золотые награды - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На чемпионате мира 2013 года Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

После финиша Уайлд заявил, что мог выиграть третье золото в карьере, но был психологически к этому не готов. "Волшебный день. Я показал, что могу бороться за медали, победил трехкратного чемпиона мира Логинова, потом победителя квалификации. Я допустил психологическую ошибку, мог быть сейчас с золотой медалью, но я рад бронзе", - отметил он.

"Если быть честным, я хотел бы видеть себя с золотой медалью, но я осознал, что попал в интересную ситуацию. Если бы я проиграл заезд за бронзу, то ничего не получил бы. Я никогда не участвовал в заезде за бронзу, но это был очень эмоциональный момент, оказаться внизу трассы и пересечь финишную линию", - добавил сноубордист.

Бронза, которая дороже золота

Уайлд давно не показывал высоких результатов на внутренних и международных стартах. На последнем чемпионате России он занял седьмое место в параллельном слаломе, а в гигантском параллельном слаломе был дисквалифицирован. На этапах Кубка мира в текущем сезоне он не поднимался выше девятого места, именно поэтому президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров в беседе с ТАСС заявил, что эта бронза дороже золота.