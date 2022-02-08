Матыцин: выступление сноубордиста Уайлда на Олимпиаде оставило неизгладимое впечатление

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Виктор Уайлд на Олимпийских играх в Пекине оправдал ожидания тренерского штаба и оставил неизгладимое впечатление, завоевав бронзовую награду. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе, победив в заезде итальянца Роланда Фишналлера.

"Рад поздравить Виктора Вайлда с завоеванием бронзовой медали! - сказал Матыцин. - В 2014 году в Сочи он стал двукратным олимпийским чемпионом - первым в истории российского сноуборда. Вся страна тогда наблюдала за невероятным мастерством нашего спортсмена".

"Благодаря вере тренерского штаба сборной в успех Вика на Играх-2022, он был включен в олимпийскую команду. Спортсмен оправдал ожидания и оставил неизгладимое впечатление от своего выступления. Виктор говорил, что Пекин - его последние Олимпийские игры в карьере, если это так, отрадно, что он прощается с большим спортом на такой красивой ноте", - добавил министр спорта.

"Поздравляю Федерацию сноуборда России, президента и главного тренера сборной Дениса Тихомирова и тренерский штаб. Желаю удачи нашей команде в будущих стартах", - сказал Матыцин.

Уайлду 35 лет, он представляет Центр зимних видов спорта Московской области. Является двукратным чемпионом Олимпиады в Сочи 2014 года в параллельном и параллельном гигантском слаломе. На соревнованиях выступает за сборную России с 2012 года.