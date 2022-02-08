Демченко назвал бронзу саночницы Ивановой компенсацией за недопуск на Олимпиаду 2018 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль российской саночницы Татьяны Ивановой на Олимпиаде в Пекине является хорошей компенсацией за недопуск спортсменки на Игры 2018 года в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

Во вторник Иванова стала третьей в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, золото выиграла немка Натали Гайзенбергер, серебро завоевала ее соотечественница Анна Беррейтер.

"Очень хороший результат, Татьяна - молодец, что смогла стабильно проехать четыре заезда, это позволило ей завоевать бронзовую медаль. Я очень рад, что команда уедет из Пекина с медалью. После Пхёнчхана, где Татьяну не допустили на Олимпиаду, конечно, это ей хорошая компенсация", - сказал Демченко.

Ивановой 30 лет, она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. На Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно. Иванова представляет спортивное общество "Динамо", она также является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.