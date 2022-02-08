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Чемпионат Европы по мини-футболу
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УЕФА проведет расследование по матчу чемпионата Европы по мини-футболу Россия - Украина

Во время игры украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников
Игрок сборной России по мини-футболу Антон Соколов и игрок команды Украины Сергей Журба EPA-EFE/Gerrit van Keulen
Описание
Игрок сборной России по мини-футболу Антон Соколов и игрок команды Украины Сергей Журба
© EPA-EFE/Gerrit van Keulen

ТАСС, 8 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В пятницу россияне обыграли украинцев со счетом 3:2. Во время матча украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников.

Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения. В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование.

"В соответствии со статьей 31.4 дисциплинарного регламента УЕФА, союз назначил инспектора для расследования матча Россия - Украина в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу", - говорится в сообщении.

По итогам турнира, который завершился в воскресенье, российская сборная заняла второе место, украинская - четвертое.

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