Потапова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова уступила гречанке Марии Саккари в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Саккари победила со счетом 6:4, 6:4. Во втором круге гречанка сыграет с другой представительницей России Екатериной Александровой, победившей в первом круге итальянку Камилу Джорджи (6:2, 1:6, 6:2).

Саккари 26 лет, она занимает седьмое место в мировом рейтинге. На ее счету одна победа на турнирах WTA. Лучшим результатом Саккари на турнирах Большого шлема является выход в полуфиналы Roland Garros и US Open в 2021 году.

Потаповой 20 лет, она занимает 75-е место в рейтинге WTA. Россиянка ни разу не выигрывала соревнования под эгидой организации, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open 2021 года.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, он проводится с 2003 года. С 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не принимает участия в текущих соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирус.