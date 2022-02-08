Рахимова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянка Камилла Рахимова проиграла хорватке Петре Мартич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Мартич. Во втором круге хорватка встретится с бельгийкой Элизе Мертенс, которая ранее обыграла француженку Ализе Корне (3:6, 6:2, 6:4).

Рахимовой 20 лет, она занимает 104-е место в мировом рейтинге WTA, на счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Рахимовой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг US Open 2021 года.

Мартич 31 год, она занимает 70-ю строчку мирового рейтинга, на счету хорватки один титул под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2019 года.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля. Соревнования проводятся с 2003 года, с 2016 года турнир относится к категории WTA 500. Его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующей победительницей соревнований является россиянка Дарья Касаткина, которая не участвует в текущем турнире из-за положительного результата теста на коронавирус.