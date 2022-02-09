Поздняков поддержал Вяльбе, объявившую бойкот норвежским СМИ на Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Отказ от общения с норвежскими журналистами президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе показывает ее искренность в поддержке своих спортсменов. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

После скиатлона на Олимпиаде, победу в котором одержал российский лыжник Александр Большунов, журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт написал, что Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпийских играх в Пекине. Вяльбе позднее объявила бойкот норвежским журналистам.

"Елена Валерьевна всегда эмоционально реагирует, когда пытаются задеть ее спортсменов, - сказал Поздняков. - На самом деле, я ее поддерживаю в этом, потому что она действительно искренне болеет за своих ребят. Мне это нравится, это показывает то, что она тренер с большой буквы".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.