Немец Гайгер стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Немец Винценц Гайгер завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с нормального трамплина + гонка на 10 км) на Олимпийских играх в Пекине. На финише лыжной гонки он показал результат 25 минут 7,7 секунды.
Серебряным призером стал норвежец Йорген Гробак (отставание 0,8 секунды), бронзу завоевал австриец Лукас Грайдерер (+6,6). Россиянин Вячеслав Барков занял 38-е место (+5.46,5), Артем Галунин - 39-е (+6.31,1), Самир Мастиев - 40-е (+6.51,3). После первого вида двоеборья Гайгер занимал 11-е место, а Гробак - девятое.
Гайгеру 24 года, он стал двукратным олимпийским чемпионом и впервые выиграл золотую олимпийскую медаль в личном двоеборье, на Играх 2018 года немец одержал победу в командных соревнованиях. Гробаку 30 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. Грайдереру 28 лет, на его счету одна победа на чемпионате мира, в Пекине австриец выиграл первую олимпийскую медаль в карьере.
В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, в активе которой четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (4-2-0), третье - сборная Швеции (4-1-2), российская команда располагается на восьмой строчке (2-3-5). По общему числу медалей лидерство делят россияне и норвежцы (по 10).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|4
|2
|4
|10
|2
|Германия
|4
|2
|0
|6
|3
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|4
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|5
|Китай
|3
|2
|0
|5
|6
|Австрия
|2
|4
|3
|9
|7
|Италия
|2
|4
|1
|7
|8
|Россия
|2
|3
|5
|10
|9
|Словения
|2
|1
|2
|5
|10
|США
|1
|5
|1
|7
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|13
|Япония
|1
|1
|2
|4
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|16
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|16
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|16
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|19
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|20
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|21
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|21
|Польша
|0
|0
|1
|1
|21
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1