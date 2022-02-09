{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Немец Гайгер стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

Второе место занял норвежец Йорген Гробак, третье - австриец Лукас Грайдерер
Винценц Гайгер EPA-EFE/Kimimasa Mayama
Описание
Винценц Гайгер
© EPA-EFE/Kimimasa Mayama

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Немец Винценц Гайгер завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с нормального трамплина + гонка на 10 км) на Олимпийских играх в Пекине. На финише лыжной гонки он показал результат 25 минут 7,7 секунды.

Серебряным призером стал норвежец Йорген Гробак (отставание 0,8 секунды), бронзу завоевал австриец Лукас Грайдерер (+6,6). Россиянин Вячеслав Барков занял 38-е место (+5.46,5), Артем Галунин - 39-е (+6.31,1), Самир Мастиев - 40-е (+6.51,3). После первого вида двоеборья Гайгер занимал 11-е место, а Гробак - девятое.

Гайгеру 24 года, он стал двукратным олимпийским чемпионом и впервые выиграл золотую олимпийскую медаль в личном двоеборье, на Играх 2018 года немец одержал победу в командных соревнованиях. Гробаку 30 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. Грайдереру 28 лет, на его счету одна победа на чемпионате мира, в Пекине австриец выиграл первую олимпийскую медаль в карьере.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, в активе которой четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (4-2-0), третье - сборная Швеции (4-1-2), российская команда располагается на восьмой строчке (2-3-5). По общему числу медалей лидерство делят россияне и норвежцы (по 10).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия42410
2Германия4206
3Швеция4127
4Нидерланды3317
5Китай3205
6Австрия2439
7Италия2417
8Россия23510
9Словения2125
10США1517
11Франция1506
13Япония1124
14Швейцария1034
15Австралия1012
16Новая Зеландия1001
16Чехия1001
16Словакия1001
19Белоруссия0101
20Венгрия0022
21Финляндия0011
21Польша0011
21Южная Корея0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Жамнов: сборная России по хоккею старается делать все для избежания допинговых скандалов
В среду россияне победили команду Швейцарии со счетом 1:0
Жамнов: сборная России по хоккею старается делать все для избежания допинговых скандалов
Читать полностью