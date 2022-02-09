Немец Гайгер стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Немец Винценц Гайгер завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с нормального трамплина + гонка на 10 км) на Олимпийских играх в Пекине. На финише лыжной гонки он показал результат 25 минут 7,7 секунды.

Серебряным призером стал норвежец Йорген Гробак (отставание 0,8 секунды), бронзу завоевал австриец Лукас Грайдерер (+6,6). Россиянин Вячеслав Барков занял 38-е место (+5.46,5), Артем Галунин - 39-е (+6.31,1), Самир Мастиев - 40-е (+6.51,3). После первого вида двоеборья Гайгер занимал 11-е место, а Гробак - девятое.

Гайгеру 24 года, он стал двукратным олимпийским чемпионом и впервые выиграл золотую олимпийскую медаль в личном двоеборье, на Играх 2018 года немец одержал победу в командных соревнованиях. Гробаку 30 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. Грайдереру 28 лет, на его счету одна победа на чемпионате мира, в Пекине австриец выиграл первую олимпийскую медаль в карьере.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, в активе которой четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (4-2-0), третье - сборная Швеции (4-1-2), российская команда располагается на восьмой строчке (2-3-5). По общему числу медалей лидерство делят россияне и норвежцы (по 10).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.