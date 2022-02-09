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Олимпиада-2022 в Пекине

Шорт-трекист Ейбог заявил, что не рассчитал силы в забеге на 1 500 метров на Олимпиаде

Россиянин показал четвертый результат в четвертьфинальном забеге
Даниил Ейбог Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Даниил Ейбог
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Даниил Ейбог не смог выйти в полуфинал на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде, поскольку не рассчитал свои силы по ходу забега. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Ейбог показал четвертый результат в своем четвертьфинальном забеге.

"Все очень аккуратно стали бегать. Судя по тому, как проходили соревнования на 1 000 метров, где за любой чих получали дисквалификацию, сейчас все очень аккуратничают. По тактике все вроде бы неплохо было, просто сил не хватило. Я мало опыта имею на международном уровне на этой дистанции - рановато вышел вперед, хотя держался по плану на классификационных позициях - первая-третья практически до самого финиша, но немного не рассчитал по силам. В последний раз эту дистанцию на международном уровне года четыре назад или даже пять бежал", - сказал Ейбог.

"В целом по ощущениям я рад, что попал на эти соревнования, увидел вживую Олимпийские игры. Не все получилось, но это хороший опыт, чтобы двигаться дальше. Не знаю, какой состав будет на эстафету, я ехал сюда больше как запасной, и как решит тренерский совет, еще не знаю. Но сегодня хорошо было на дистанции разбегаться, почувствовать соревнования, лед, выходить с пониманием что и как", - добавил спортсмен.

Финальные забеги у мужчин в шорт-треке на дистанции 1 500 м пройдут в среду и начнутся в 16:20 мск.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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