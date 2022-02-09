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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Чехии по хоккею проиграла датчанам в матче олимпийского турнира

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Дании
Нападающий сборной Дании по хоккею Матиас Бау и защитник команды Чехии Давид Скленичка AP Photo/Petr David Josek
Описание
Нападающий сборной Дании по хоккею Матиас Бау и защитник команды Чехии Давид Скленичка
© AP Photo/Petr David Josek

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная Дании по хоккею со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Лауридсен (12-я минута) и Франс Нильсен (18). У чехов отличился Роман Червенка (24).

Сборные Дании и Чехии выступают в группе В с командами России и Швейцарии. Ранее российские хоккеисты одержали победу над командой Швейцарии со счетом 1:0. После первого тура сборные Дании и России набрали по три очка, у чехов и швейцарцев нет набранных очков.

В следующем матче сборная Дании 11 февраля сыграет с командой России, чехи в этот же день встретятся со швейцарцами. В четвертьфинал олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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