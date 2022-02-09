Теннисистка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова проиграла гречанке Марии Саккари в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу представительницы Греции. В четвертьфинале турнира она встретится с бельгийкой Элизой Мертенс.

Александровой 27 лет. Она занимает 46-е место в рейтинге WTA, на ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Александрова не проходила далее третьего круга.

Саккари 26 лет, она занимает седьмое место в мировом рейтинге. На ее счету одна победа на турнирах WTA. Лучшим результатом Саккари на турнирах Большого шлема является выход в полуфиналы Roland Garros и US Open в 2021 году.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, он проводится с 2003 года. С 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не принимает участия в текущих соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирус.