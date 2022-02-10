Керлингистка Ковалева рассказала, почему россиянки не стали играть все энды с американками

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки не стали играть все энды в матче Олимпиады с американками из уважения к сопернику. Об этом рассказала журналистам скип сборной России Алина Ковалева.

В первом матче женского турнира сборная России уступила команде США со счетом 3:9.

"У нас в керлинге вообще особо не принято продолжать до самого конца, если ты понимаешь исход встречи, и мучить соперника, наверное, было бы неуважением с нашей стороны. Мы понимали по счету и количеству оставшихся эндов, что уже не выиграли этот матч. Поэтому хотели и силы немного поберечь, и сопернику не очень хорошо было бы", - сказала Ковалева.

"Что касается матча, то мы планировали немного по-другому стартовать, и я бы сказала, что у нас не особо задались первые несколько эндов. Счет в них позволял догонять и перегонять, небольшой риск был в четвертом энде, когда мы могли взять три [камня], но бросок не удался, и мы отдали еще один. И в пятом энде мы отдали еще два. Догнать было несложно, просто надо было выполнять свои броски", - добавила она.

Ковалева рассказала о подготовке команды к Олимпиаде. "Мы не так давно приехали, чтобы освоиться, посмотреть Олимпийскую деревню. Тренировались в Новосибирске, так как там такой же часовой пояс, был достаточно долгий тренировочный сбор. И на сборах в Новосибирске нас проверяли на коронавирус ежедневно, и здесь, поэтому ничего особенного для нас нет", - подчеркнула она.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с командой Швейцарии.