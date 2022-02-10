Бестемьянова надеется на благополучное разрешение ситуация вокруг фигуристки Валиевой

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова надеется, что ситуация вокруг возможного нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой завершится благополучно. Об этом она рассказала ТАСС.

"Это очень неприятно, я надеюсь, что это как-то уляжется, - сказала Бестемьянова. - Если я вчера после всех новостей ходила как в воду опущенная, то я представляю, какое настроение у всей команды. Я надеюсь, что это как-то разрешится в нашу сторону".

"Внимательнее нужно быть, что-то такое проскользнуло в допинге, это не придумано ведь. Просто нужно быть аккуратнее, очень настораживает все. Я желаю здоровья и хорошего настроения Валиевой, дай бог, чтобы сумела это пережить".

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года. Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Дата официальной медальной церемонии будет зависеть от решения МОК.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.