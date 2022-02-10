Сноубордист Донских заявил, что проведет работу над собой к командной гонке на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Даниил Донских, завершивший участие в олимпийских соревнованиях среди мужчин по сноуборд-кроссу, планирует работать над собой, чтобы показать лучший результат в командной гонке на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС.

В заезде 1/8 финала Донских пришел к финишу третьим и не смог выйти в четвертьфинал.

"Трасса замечательная, чувствую себя более-менее. Я очень старался, на самом деле, сегодня. Я буду делать работу над собой, у нас еще впереди командная гонка. Шансы [на медали] есть всегда", - сказал спортсмен.

Донских 21 год, он является чемпионом России по сноуборд-кроссу (2019, 2021).