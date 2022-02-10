{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российский фристайлист Максим Буров не выступит в командных соревнованиях на Олимпиаде

Соревнования пройдут в четверг

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по фристайлу Максим Буров пропустит смешанные командные соревнования в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фристайла России.

Соревнования пройдут 10 февраля и начнутся в 19:00 мск.

"Максим Буров готовится по индивидуальному плану, согласно которому выступления в командных соревнованиях не предусмотрены", - сообщили в пресс-службе.

Бурову 23 года. Он является трехкратным чемпионом мира и обладателем бронзовой медали мирового первенства.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным для российских лыжников с 1997 года
В четверг российская лыжница заняла в гонке с раздельным стартом четвертое место, уступив 0,1 секунды
Читать полностью