Роднина заявила, что мечтает о выступлении российских фигуристов на одном уровне с Ченом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Для российских фигуристов выступать на одном уровне с американцем Натаном Ченом - это мечта, но в ближайшие четыре года россияне должны постараться нагнать чемпиона в технических элементах. Такое мнение высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

В четверг Чен завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании, по сумме короткой и произвольной программ он набрал 332,60 балла (113,97+218,63). Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место (274,13; 96,76+178,37). Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк занял 15-е место (248,82; 86,11+162,71), Андрей Мозалев стал 19-м (233,33; 77,05+156,28).

"Уровень Чена - космос! Для нас же это мечта. С тем набором элементов, который у нас есть, этого недостаточно для подиума. Нам надо догонять семимильными шагами, впереди у нас четыре года до следующей Олимпиады", - сказала Роднина.

Чену 22 года, он является трехкратным чемпионом мира в одиночном катании. В короткой программе на Олимпиаде в Пекине он побил мировой рекорд японца Юдзуру Ханю. Американцу принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Чен также является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.